2018-11-15T12:03:51+03:00
Происшествия

Ставропольский бизнесмен кинул налоговую на 70 млн рублей

И попал под суд
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае следователи доказали, что директор ООО "Оптовоторговойкомпании" кинул налоговую на 70 млн рублей.

Расследовали это дело почти год. Как говорят в региональном СУ Следственного комитета, бизнесмен сэкономил миллионы за 1 и 2 кварталы 2017-го, подав в налоговую лживую декларацию.

- Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.

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