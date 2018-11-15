2018-11-15T13:11:51+03:00
Общество

Курортный сбор в Кисловодске превысили на шесть миллионов

Михаил ЮЖНЫЙ
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Город принес региону треть общего дохода от сбора. Об этом “Комсомольской правде на Северном Кавказе” сообщили сотрудники краевого минтуризма и директора санаториев.

Средства от курортного сбора начали поступать с мая нынешнего года. К концу октября общая сумма составила 142 миллионов рублей, Кисловодск внес 55,4 миллионов. Город сумел превысить план на шесть с половиной миллионов.

Идею курортного сбора планируют продолжить, ожидается, что плановая сумма будет ежегодно повышаться. Собранные деньги направят на развитие муниципальной инфраструктуры.

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