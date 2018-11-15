В Чечне прокомментировали блокировку страницы Кадырова в Instagram

СЕГОДНЯ 13:33 2018-11-15T13:34:42+03:00

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Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал инцидент со страницей Рамзана Кадырова в Instagram. Напомним, что вечером в среду её неожиданно разблокировали, но уже в четверг утром аккаунт вновь был удалён администрацией соцсети.

— Через соцсети и другие каналы коммуникации Рамзан Ахматович без Instagram вполне спокойно общается, у нас есть каналы, которые вещают на десятки стран. Нет никаких проблем, просто забавно наблюдать за всей этой ситуацией, — сказал Джамбулат Умаров. — Все желающие, будь то жители республики или журналисты, могут напрямую обращаться к главе Чеченской Республики, например, через соцсеть «ВКонтакте». И этого вполне достаточно.

Сразу после разблокирования страницы Рамзан Кадыров выразил надежду, что подобные инциденты с удалением его аккаунтов в социальных сетях больше не повторятся. Он подчеркнул, что «любая организация, открывающая социальную сеть, берет на себя обязательство способствовать развитию связей и свободного общения между людьми» и блокировка является непозволительной мерой.

Однако уже утром руководство Instagram назвало разблокирование аккаунтов Кадырова случайностью и ошибкой. По словам Джамбулата Умарова, в республике повторная блокировка была крайне негативно воспринята на всех уровнях.

— У нас к этому в любом случае будут относиться отрицательно и никак иначе. Потому что это попытка лишить Рамзана Ахматовича возможности общаться с простыми людьми. Почему это происходит, каковы причины — давать оценки пока рано. Нужно время, чтобы проанализировать инцидент. Ситуация вообще выглядит непонятной и смешной. Мне кажется, они сами не могут разобраться, чего хотят. Все это похоже на какую-то странную игру, — резюмировал министр.

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