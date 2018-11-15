Ставропольцев научат защищать деньги от инфляции

СЕГОДНЯ 14:18 2018-11-15T14:19:24+03:00

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В Ставрополе ведущие эксперты расскажут о доступных частному инвестору инструментах для инвестиций на финансовых рынках. На семинаре также предусмотрено выступление практика - Александра Лукьянова, частного трейдера, руководителя интернет-ресурса scalping-intraday.ru

Ставропольцы смогут узнать о реальных возможностях защиты капитала от инфляции и его преумножения, о том, как составить личный финансовый план и получить налоговые льготы.

О сложившейся ситуации на фондовом рынке, а также о том, какие методы принятия торговых решений и инвестиционные идеи по фондовому рынку применять в 2019 году, расскажет Андрей Верников, заместитель Генерального директора по инвестиционному анализу ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».

«Как работает финансовый рынок и c чего начинать инвестирование» - тема выступления главного специалиста Департамента развития бизнеса ПАО «Московская Биржа» Никиты Карташёва. Аналитик по международным рынкам ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Елена Шишкина расскажет слушателям семинара о рынке США, а руководитель направления продаж Московской биржи по направлению «Валютный рынок» Даниил Кораблев проинформирует об инструментах и услугах Московской биржи, конверсионных операциях на валютном рынке.

Одной из актуальных тем является вложение в облигации. Андрей Хохрин, член правления компании «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» расскажет, как эффективно использовать облигации против инфляционных рисков.

В финальной части открытого семинара спикеры ответят на интересующие участников семинара вопросы, кроме того, будут вручены призы, подготовленные организаторами мероприятия. Во время перерыва на фуршет спикеры и слушатели смогут пообщаться.

Мероприятие состоится 24 ноября 2018 года в гостинице «Интурист», начало регистрации в 11.30. Вход бесплатный, предварительная запись обязательна!

Для участия зарегистрируйтесь по ссылке или вышлите свое ФИО, контактный телефон и электронную почту на адрес stavropol@region.zerich.com.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 (8652) 95-54-53 или в офисе компании ЦЕРИХ в Ставрополе по адресу: ул. Ленина, 456, корп. 2, офис 15.

Организаторы: ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» и ООО «Брокер-Центр» при поддержке партнера ПАО «Московская биржа».

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