Дагестанец по-пьяни застрелил друга, но раскаялся и явился с повинной
В дагестанском Хасавюрте мужчина в ходе пьяной ссоры застрелил друга из травматического пистолета, однако через некоторое время раскаялся и сам явился с повинной. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.
По словам официального представителя ведомства, преступление произошло 13 ноября, около 23:30 по мск в пивном баре «Зодиак» Хасавюрта. По неизвестным причинам, двое выпиваших посетителей заведения поссорились. В кульминационный момент перепалки один из спорщиков выхватил травматический пистолет и в упор выстрелил оппоненту в голову. После этого преступник сбежал. Пострадавшему вызвали «Скорую», но он скончался по дороге в больницу.
Однако на следующий день убийца раскаялся в содеянном и пришёл с повинной в следственный комитет. Оказалось, что несчастного убил хороший знакомый, 31-летний житель Хасавюрта.
Расследование уголовного дела продолжается — специалисты собирают доказательства вины мужчины. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»