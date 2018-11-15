2018-11-15T14:31:39+03:00
Происшествия

Дагестанец по-пьяни застрелил друга, но раскаялся и явился с повинной

Теперь ему грозит длительное заключение в колонии
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дагестанском Хасавюрте мужчина в ходе пьяной ссоры застрелил друга из травматического пистолета, однако через некоторое время раскаялся и сам явился с повинной. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.

По словам официального представителя ведомства, преступление произошло 13 ноября, около 23:30 по мск в пивном баре «Зодиак» Хасавюрта. По неизвестным причинам, двое выпиваших посетителей заведения поссорились. В кульминационный момент перепалки один из спорщиков выхватил травматический пистолет и в упор выстрелил оппоненту в голову. После этого преступник сбежал. Пострадавшему вызвали «Скорую», но он скончался по дороге в больницу.

Однако на следующий день убийца раскаялся в содеянном и пришёл с повинной в следственный комитет. Оказалось, что несчастного убил хороший знакомый, 31-летний житель Хасавюрта.

Расследование уголовного дела продолжается — специалисты собирают доказательства вины мужчины. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работы трех юных ессентучан выиграли на международном конкурсе
Ставропольцев научат защищать деньги от инфляции
В Чечне прокомментировали блокировку страницы Кадырова в Instagram
Курортный сбор в Кисловодске превысили на шесть миллионов
Ставропольский бизнесмен кинул налоговую на 70 млн рублей
В Кисловодске неосторожный водитель сбил восьмилетнего ребёнка
Instagram Рамзана Кадырова был разблокирован по ошибке
Ставропольский водитель сбил двух школьников на пешеходном переходе
В Кисловодске ищут пропавшего пенсионера
В КБР задержан торговец оружием
В Минводах грабителя с пистолетом выгнали шваброй
За десять месяцев в ДТП погибло 95 ставропольцев
Железный трон установили в «Гармонии»
Ессентуки начали готовиться к Новому году
В Кисловодске пропал 84-летний пенсионер с потерей памяти
Житель Предгорного района ограбил и избил 13-летнего мальчика
На Ставрополье неопытный водитель на летней резине врезался в грузовик
На Ставрополье задержаны двое разбойников, напавших ночью на магазин
Коммунальщики Ставрополя работают круглосуточно
Юнус-Бек Евкуров стал почетным гостем на 100-летнем юбилее Рязанского училища ВДВ