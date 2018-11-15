Дагестанец по-пьяни застрелил друга, но раскаялся и явился с повинной

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-15T14:31:39+03:00

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В дагестанском Хасавюрте мужчина в ходе пьяной ссоры застрелил друга из травматического пистолета, однако через некоторое время раскаялся и сам явился с повинной. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.

По словам официального представителя ведомства, преступление произошло 13 ноября, около 23:30 по мск в пивном баре «Зодиак» Хасавюрта. По неизвестным причинам, двое выпиваших посетителей заведения поссорились. В кульминационный момент перепалки один из спорщиков выхватил травматический пистолет и в упор выстрелил оппоненту в голову. После этого преступник сбежал. Пострадавшему вызвали «Скорую», но он скончался по дороге в больницу.

Однако на следующий день убийца раскаялся в содеянном и пришёл с повинной в следственный комитет. Оказалось, что несчастного убил хороший знакомый, 31-летний житель Хасавюрта.

Расследование уголовного дела продолжается — специалисты собирают доказательства вины мужчины. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.