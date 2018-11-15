Работы трех юных ессентучан выиграли на международном конкурсе

СЕГОДНЯ 15:26 2018-11-15T15:26:41+03:00

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II Международный конкурс детского рисунка «Мы - дети Космоса» подвел итоги. «Космос глазами сердца» - тема работ дала возможность всем участникам проявить на холстах самые необычные творческие идеи.

В конкурсе, учрежденном Благотворительным фондом имени Елены Рерих и Международным центром Рерихов, приняли участие почти 5000 детей в четырех возрастных группах: 5 - 7 лет, 8 - 10 лет, 11 - 12 и 13 - 14 лет. Помимо юных художников из России, свои работы представили участники из 17 стран мира - Узбекистана, Армении, Азербайджана, Италии, Испании, Великобритании и даже далекой Австралии.

Ессентукская народная изостудия «Колорит» представила на суд жюри 25 работ. Из 221 рисунка, три ессентукские работы заняли призовые места. Георгий Афанасов стал Лауреатом I степени в возрастной группе 5 - 7 лет. В этой же возрастной группе Анастасия Димидова получила звание Лауреата III степени, а в возрастной группе 8 - 10 лет Анита Васина стала обладателем Диплома лауреата I степени.

Торжественная церемония награждения победителей II Международного конкурса детского рисунка «Мы - дети Космоса» состоится 25 декабря 2018 года в Москве. Победителям будут вручены дипломы и памятные призы. В рамках церемонии будет открыта и выставка рисунков-победителей.

- Увидеть космос глазами сердца возможно, если внимательно прислушаться к нему и ощутить бесконечность Вселенной, восхититься ее красотой и, наконец, полюбить ее тайны. И тогда откроются прекрасные недоступные человеческому глазу космические миры, - поделились секретами творческого вдохновения юные ессентукские художники.