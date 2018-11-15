2018-11-15T16:08:45+03:00
Общество

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам

Минимальная ставка - 11,9 процента
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В рамках акции максимальное снижение по сравнению с базовыми ставками составило 2 п.п. Также увеличен максимальный срок кредита - до 7 лет.

Минимальная ставка в рамках акции составляет 11,9 %. Фиксированные ставки предлагаются на суммы кредита от 1 млн. руб. Со сроком до 5 лет они составляют 11,9 % при оформлении через Сбербанк-онлайн и 12,4% в отделениях. Со сроком от 5 до 7 лет ставка - 12,9 %, независимо от канала оформления.

На кредиты от 300 тыс. до 1 млн. руб. диапазон ставок составляет 11,9 - 16, 9 % на срок до 5 лет и 12,9 - 17,9% на срок от 5 до 7 лет. При сумме кредита от 30 до 300 тыс. рублей диапазон ставок составляет 12,9 - 19,4% на срок до 5 лет и 13,9 - 19,9% на срок от 5 до 7 лет.

- Накануне Нового года Сбербанк традиционно проводит промокампанию по потребительским кредитам, - говорит управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Алексей Чванов. - Уверен, что новые условия позволят нашим клиентам подготовиться к праздникам, реализовать свои желания.

Подать заявку на кредит можно в веб-версии интернет-банка «Сбербанк-онлайн» и в офисах банка. Акция продлится до 31 января 2019 года. Подробнее об условиях - на сайте Сбербанка.

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