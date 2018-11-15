2018-11-15T17:32:54+03:00
Общество

Во Владикавказе на пожаре погибла пожилая женщина

Михаил ЮЖНЫЙ
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В столице Северной Осетии в результате пожара в собственном доме погибла пожилая женщина. Трагедия произошла днем в среду во Владикавказе.

Как удалось установить, в квартире загорелась мебель, затем пламя перекинулось на пол и межкомнатное перекрытие. Пламя захватило площадь примерно в 10 квадртатных метров.

Через полчаса огнеборцам наконец удалось потушить огонь. Но оказалось, что хозяйка дома надышалась продуктами горения и умерла. Сейчас решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

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