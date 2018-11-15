В Дагестане глава села продавал пенсии «мёртвых душ»

СЕГОДНЯ 18:54 2018-11-15T18:56:40+03:00

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Глава Дагестанского села попал под суд за торговлю «мёртвыми душами». Он помогал родственникам подделать свидетельства о смерти, чтобы близкие продолжали получать пенсии.

Расследование истинно «гоголевского» уголовного дела началось с проверки прокуратуры. Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе ведомства, Р.Ибрагимов был главой села Гыдым в Ахтынском районе. Пользуясь своим служебным положением, он помог родственникам умерших пенсионеров подделать свидетельства о смерти людей, вписав в них совершенно другие даты. Благодаря невиданному «меценатству» чиновника, местные Чичиковы многие годы получали пенсии давно ушедших стариков.

Однако прокурорская проверка выявила нарушения. По собранной представителями ведомства информации было возбуждено уголовное дело за пособничество в мошенничестве при получении выплат и служебный подлог.

Скоро мужчина сядет на скамью подсудимых и получит длительный тюремный срок за свои преступления и ущерб, нанесённый Пенсионному фонду.