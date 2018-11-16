Под Ставрополем в ДТП погиб водитель

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-16T08:40:55+03:00

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Вблизи Ставрополя в столкновении погиб водитель. 15 ноября около 12 часов на 2 километре автодороги «Ставрополь – Новомарьевская – Каменнобродская» водитель «Киа» в условиях ограниченной видимости из-за тумана выехал на встречную полосу, где врезался в «Лада Приора».

В результате столкновения водитель «Приоры» - 47-летний житель села Левокумского – от полученных травм скончался. С переломом предплечья в больницу была доставлена 10-летняя пассажирка иномарки, которая в момент ДТП находилась на заднем пассажирском сидении, пристегнутая ремнем безопасности.

Водитель - дедушка пострадавшей – 52-летний житель села Новомарьевского травм не получил, в момент ДТП был трезв. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.