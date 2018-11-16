Ставропольский водитель врезался в подростков на скутере

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-16T10:08:24+03:00

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В селе Кочубеевском Ставропольского края в дорожно-транспортном происшествии пострадали двое детей. Они доставлены в больницу с различными травмами.

Вечером 15 ноября водитель отечественной «семёрки» ехал по улице Ленина. Поворачивая налево, он врезался в скутер «Ирбис», который ехал навстречу. Мототранспортом в тот злосчастный момент управлял 15-летний школьник, а рядом сидел его друг.

В результате аварии обоих мальчишек врачи срочно госпитализировали с травмами ног и головы. По сообщению пресс-службы ГУ ГИБДД по Ставрополью, от более тяжёлых последствий ребят спасли лишь их защитные шлемы. Установлено, что скутер подростки взяли без разрешения у своих родителей, чтобы покататься по улице.

На место ДТП полицией были вызваны родители мальчишек и представители инспекции по делам несовершеннолетних. Проводится проверка, чтобы точно выявить степень вины каждого из участников аварии.