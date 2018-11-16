На Ставрополье школьница украла банковские карты своего учителя

СЕГОДНЯ 11:04 2018-11-16T11:04:23+03:00

Девушка успела расплатиться ими в магазине, однако вскоре была задержана

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Ученица одной из общеобразовательных школ Новопавловска попала под следствие за кражу банковских карт своей учительницы. Девушка успела расплатиться ими в магазине, после чего её задержали полицейские.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, преступление произошло 6 ноября. 15-летняя девушка смогла незаметно проскользнуть в лаборантскую и украть две карточки из сумки учительницы. Воровка воспользовалась ими в тот же день. Сделав покупки на 600 рублей, девочка спокойно пошла домой.

Полицейским не составило труда вычислить школьницу. Против неё возбудили уголовное дело по статье «кража». Родителям несовершеннолетней грозит административное наказание за плохое воспитание ребёнка.

Следствие продолжается.