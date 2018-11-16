Жестокая драка водителей после аварии попала на видео в Пятигорске
В Пятигорске очевидцы сняли на видео жестокую драку двух водителей после аварии. Роликом с «Комсомольской правдой на Северном Кавказе» поделились подписчики.
— Это случилось вчера (в четверг, 15 октября — прим.ред.) около четырёх вечера на улице Козлова. После небольшого ДТП и водитель Honda был возмущён поведением таксиста на дороге, считая того виновником (происшествия). Тот, конечно, свою вину не признавал. Стоял крик, мат, а потом один из мужчина набросился на соперника, — рассказал очевидец.
На кадрах видео видно, как водитель японской иномарки подходит к автомобилю, а когда его оппонент открывает дверь — бросается на него с кулаками.
По словам очевидцев, дерущихся удалось урезонить прохожим, после чего мужчины зафиксировали аварию и разъехались.
Жестокая драка двух водителей в Пятигорске.
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