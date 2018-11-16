На рынке автомобильных товаров во Владикавказе произошёл крупный пожар

СЕГОДНЯ 12:18 2018-11-16T12:19:28+03:00

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Во Владикавказе сотрудники экстренных служб потушили крупный пожар на рынке автомобильных товаров «Викалина». Пострадавших и погибших нет, причины возгорания выясняются.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МЧС по Северной Осетии — Алании, сообщение о пожаре на авторынке поступило в контактный центр ведомства в 7:22. Прибывшие на место специалисты присвоили ему 2 ранг сложности. Сначала загорелся один из контейнеров, позже огонь распространился примерно на 200 квадратных метров.

Уже в 8:25 пожарным удалось локализовать пламя. В 10:21 по мск пожар полностью потушили.

— Погибших и пострадавших нет. Над выяснением причин пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории. К тушению пожара привлекалось 69 человек и 19 единиц техники. Из них 54 специалиста личного состава и 14 автомобилей от МЧС России, — резюмировали в пресс-службе.