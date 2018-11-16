На Ставрополье бывший пристав попал под следствие за вымогательство
Бывший сотрудник Федеральной службы судебных приставов Минеральных Вод попал под следствие за вымогательство взяток. Он угрожал нарушителям ужесточением наказания и требовал деньги.
Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, мужчина шантажировал нарушителей, приговорённым к административным штрафам. Он требовал взятку и лгал, что в случае отказа наказание может быть существенно ужесточено.
— По данным следствия, подозреваемый угрожал обязательными работами, удвоением штрафа и административным арестом. Но за умеренную мзду в размере от 3 до 20 тысяч рублей обещал решить вопрос «полюбовно» и ограничится административным штрафом, — сообщили в пресс-службе.
Во время передачи одной из взяток шантажиста задержали специалисты отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД по Минераловодскому городскому округу.
Следователи собрали достаточно доказательств вины пристава. Дело направлено в прокуратуру, а после будет передано в суд для рассмотрения по существу.
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