На Ставрополье лжеинвалид заработал 650 тысяч рублей
За мошенничество ему грозит до 6 лет тюрьмы
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В Ставропольском крае житель Курского района пять лет получал пенсию как нетрудоспособный по поддельным документам. За это время ему перевели больше 650 тыс. рублей.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального МВД, на лжеинвалида завели дело по статье "мошенничество при получении выплат".
- Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - добавили в ведомстве.