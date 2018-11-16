На Ставрополье лжеинвалид заработал 650 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:34 2018-11-16T17:02:49+03:00

За мошенничество ему грозит до 6 лет тюрьмы

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В Ставропольском крае житель Курского района пять лет получал пенсию как нетрудоспособный по поддельным документам. За это время ему перевели больше 650 тыс. рублей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального МВД, на лжеинвалида завели дело по статье "мошенничество при получении выплат".

- Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - добавили в ведомстве.