В Ставрополе из-за наледи на здание рухнуло дерево
Пострадали и припаркованные рядом авто [фото]
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Сегодня после ночных заморозков в краевой столице на улице 50 лет ВЛКСМ большое дерево упало на здание. Ствол не выдержал веса обмороженных ветвей и сломался у основания.
К счастью, люди не пострадали. Ветки повредили только припаркованные рядом авто.
Фото: соцсети
Отметим, сегодня похожую картину можно видеть почти в каждом дворе.
Кстати, по прогнозу Ставропольского Гидрометцентра, в выходные в крае будет холодно. Возможно, выпадет мокрый снег.