Председатель Совета директоров «Третьего Рима» обратился к ставропольцам

СЕГОДНЯ 16:33 2018-11-16T16:33:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Совета директоров Строительной группы «Третий Рим» Сергей Захарченко выступил с открытым обращением к жителям Ставропольского края. Поводом для заявления стали активно распространяемые в последнее время слухи о его желании стать губернатором Ставропольского края, а также голословные обвинения в поддержке ряда оппозиционных руководству Ставропольского края интернет-изданий.

Сергей Захарченко заявил, что не поддерживал и не поддерживает какие-либо средства массовые информации. Компания сотрудничает с прессой исключительно как рекламодатель и социальный партнер, размещая коммерческую или социально важную информацию.

Основным направлением деятельности Строительной группы «Третий Рим» является бизнес, а не политика. В структуру компании входит тридцать юридических лиц, которые занимаются строительством, производством строительных материалов. Основным проектом компании на сегодняшний день является возведение в Михайловске жилого района «Гармония», рассчитанного более чем на сто тысяч человек.

Развивает компания бизнес и в других регионах России. По словам Сергея Захарченко, участие в политических процессах не входит в круг его интересов, поэтому все обвинения в губернаторских амбициях являются беспочвенными слухами и домыслами. Как и обвинения в поддержки оппозиционных изданий, в числе которых называется интернет-ресурс «Ставинсайд».

Сергей Захарченко подчеркнул, что плодотворная и успешная работа Строительной группы «Третий Рим» невозможна без конструктивного взаимодействия с краевой и местной властью. Председатель Совета директоров Строительной группы «Третий Рим» выразил однозначную поддержку губернатору Владимиру Владимирову, все усилия которого направлены на улучшение экономической ситуации в Ставропольском крае, на повышение уровня жизни земляков. Тем более что действующий губернатор поддержан Президентом России Владимиром Путиным и избран на должность в результате прямых усилий. Время показало, что выбор был правильным и усилия краевых властей под руководством Владимира Владимирова уже дали положительный результат в разных направлениях социально-экономической деятельности.

На правах рекламы