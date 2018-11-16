2018-11-16T18:18:19+03:00
Происшествия

За загрязнение реки черкесскому "Водоканалу" грозят миллионным штрафом

Прокуратура обратилась в суд
Евгения СОКОРЕВА
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В Карачаево-Черкесии республиканский "Водоканал" обвинили в загрязнении реки Кубань.

Прокуратура за экологический ущерб просит у суда оштрафовать компанию на 1,7 млн рублей.

Об этом рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе надзорного ведомства.

- По результатам проверки прокурором в Черкесский городской суд направлено исковое заявление, предъявленное к АО "Водоканал", с требованием возместить ущерб, причиненный юридическим лицом водному объекту, - сказали в прокуратуре. -

Исковое заявление прокурора находится на рассмотрении в суде.

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