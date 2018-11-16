За загрязнение реки черкесскому "Водоканалу" грозят миллионным штрафом
Прокуратура обратилась в суд
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В Карачаево-Черкесии республиканский "Водоканал" обвинили в загрязнении реки Кубань.
Прокуратура за экологический ущерб просит у суда оштрафовать компанию на 1,7 млн рублей.
Об этом рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе надзорного ведомства.
- По результатам проверки прокурором в Черкесский городской суд направлено исковое заявление, предъявленное к АО "Водоканал", с требованием возместить ущерб, причиненный юридическим лицом водному объекту, - сказали в прокуратуре. -
Исковое заявление прокурора находится на рассмотрении в суде.