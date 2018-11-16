Взрыв газа в КБР: двое взрослых и ребенок попали в больницу
ЧП произошло сегодня [фото]
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Сегодня вечером в Кабардино-Балкарии взорвался бытовой газ в частном доме села Заюково. В больницу попали три человека.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МЧС, в их числе ребенок.
Фото: ГУ МЧС по КБР
- Пожарно-спасательная часть выехала на место в 15:48 - через минуту после вызова в Центр управления, - говорят в ведомстве. - Открытого возгорания на месте не обнаружили. Взрывная волна частично разрушила комнату. Пострадали три человека, в том числе один ребенок. Их доставили в районную больницу и республиканскую в Нальчике.
Причину ЧП устанавливают специалисты.