Ставрополец выиграл чемпионат мира по древнему виду единоборств

16 Нояб. 19:49 2018-11-16T19:49:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Ставропольского края Магомед-Эмин Ибрагимов стал победителем чемпионата мира по панкратиону.

Проходили соревнования по древнему виду единоборств в Белоруссии. Участвовали в нем почти полтысячи спортсменов из 20 стран. Выступал юноша со Ставрополья в весовой категории до 71 кг.

Победитель чемпионата из Кисловодска

Отмечается, что кроме "золота" борец из Кисловодска взял титул мастера спорта. Кстати, парню всего 19 лет.