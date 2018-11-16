Ставрополец выиграл чемпионат мира по древнему виду единоборств
Магомед-Эмину Ибрагимову 19 лет [фото]
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Житель Ставропольского края Магомед-Эмин Ибрагимов стал победителем чемпионата мира по панкратиону.
Проходили соревнования по древнему виду единоборств в Белоруссии. Участвовали в нем почти полтысячи спортсменов из 20 стран. Выступал юноша со Ставрополья в весовой категории до 71 кг.
Победитель чемпионата из Кисловодска
Отмечается, что кроме "золота" борец из Кисловодска взял титул мастера спорта. Кстати, парню всего 19 лет.