2018-11-16T20:01:57+03:00
Происшествия

ДТП с микроавтобусом в Дагестане: мать погибла, ребенок чудом выжил

Трагедия произошла в селе Семендер
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Дагестане неподалеку от столицы республики микроавтобус сбил пешеходов. Мать с ребенком перебегали дорогу в неположенном месте. Женщина от удара погибла сразу, чудом выжившего ребенка увезли в больницу.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в МВД Дагестана, трагедия произошла в селе Семендер около пяти часов вечера сегодня.

- Водитель "Ford Transit" с места ДТП не скрылся. Сейчас там работает полиция, - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что информация предварительная. Детали аварии только устанавливают.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ставрополец выиграл чемпионат мира по древнему виду единоборств
Взрыв газа в КБР: двое взрослых и ребенок попали в больницу
За загрязнение реки черкесскому "Водоканалу" грозят миллионным штрафом
ДТП в Пятигорске: младенец попал в больницу
Председатель Совета директоров «Третьего Рима» обратился к ставропольцам
В Ставрополе из-за наледи на здание рухнуло дерево
На Ставрополье лжеинвалид заработал 650 тысяч рублей
В Ставрополе сгорел человек
На Ставрополье бывший пристав попал под следствие за вымогательство
На рынке автомобильных товаров во Владикавказе произошёл крупный пожар
Жестокая драка водителей после аварии попала на видео в Пятигорске
На Ставрополье школьница украла банковские карты своего учителя
Ставропольский водитель врезался в подростков на скутере
Под Ставрополем в ДТП погиб водитель
В Дагестане глава села продавал пенсии «мёртвых душ»
Во Владикавказе на пожаре погибла пожилая женщина
Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам
Работы трех юных ессентучан выиграли на международном конкурсе