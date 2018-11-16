ДТП с микроавтобусом в Дагестане: мать погибла, ребенок чудом выжил
Трагедия произошла в селе Семендер
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В Дагестане неподалеку от столицы республики микроавтобус сбил пешеходов. Мать с ребенком перебегали дорогу в неположенном месте. Женщина от удара погибла сразу, чудом выжившего ребенка увезли в больницу.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в МВД Дагестана, трагедия произошла в селе Семендер около пяти часов вечера сегодня.
- Водитель "Ford Transit" с места ДТП не скрылся. Сейчас там работает полиция, - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что информация предварительная. Детали аварии только устанавливают.