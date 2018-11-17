2018-11-17T10:02:48+03:00
Происшествия

Мошенник обманул пенсионера из Кисловодска на 200 тысяч рублей

Полицейские разыскивают преступника
Андрей ЗОБОВ
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В Кисловодске доверчивый пенсионер перевёл на карточку телефонного афериста 200 тысяч рублей. Против неизвестного возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские пытаются установить личность преступника.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю, к ним с заявлением обратился 80-летний пенсионер, обманутый аферистом. Дедушка рассказал, что неизвестный позвонил ему с неизвестного номера и потребовал выплатить компенсацию за купленные раньше пищевые добавки. Доверчивый старик послушно перевёл на счёт неизвестного 200 тысяч рублей.

Позже мужчина понял свою ошибку и обратился к полицейским. Теперь им предстоит выяснить личность преступника и привлечь его к уголовной ответственности.

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