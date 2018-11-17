2018-11-17T11:07:19+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии выяснили причину взрыва с тремя пострадавшими

Инцидент произошёл днём в пятницу
Андрей ЗОБОВ
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В Кабардино-Балкарии специалисты компании «Газпром газораспределение Нальчик» выяснили причины взрыва газа, в результате которого пострадали трое жителей села Заюково в Баксанском районе республики. Инцидент произошёл в пятницу, 16 ноября.

— При тщательном осмотре места происшествия специалистам АО «Газпром газораспределение Нальчик» удалось установить причину взрыва. Неиправностей оборудования обнаружить не удалось — прецедент для утечки газа создали сами жители дома. Они незаконно врезались в трубу, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе компании.

Напомним, что в результате хлопка газа пострадали трое: 60-летний мужчина, его 58-летняя супруга и 4-летний ребёнок. Их госпитализировали.

Информацию о причинах взрыва передали в правоохранительные органы. Полицейским предстоит определить виновных и установить степень их ответственности за произошедшее.

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