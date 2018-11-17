На Ставрополье осудили предпринимателя, чья халатность привела к смерти 8-летней девочки
Шпаковский районный суд отправил в колонию бизнесмена, ставшего виновником смерти 8-летней девочки. Бизнесмен не озаботился созданием безопасных условий для посетителей развлекательного комплекса с бассейном.
Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Шпаковского райсуда, инцидент произошёл в июне 2018 года. 8-летняя девочка утонула в бассейне при развлекательном комплексе. Очевидцы смогли вытащить её из воды, но оказать помощь не сумели, а врачей поблизости не было. Это и стало причиной трагедии.
Согласно заключению суда, бизнесмен был обязан позаботиться о безопасности купающихся. В комплексе не было ни квалифицированного тренера, не специального медперсонала.
Ближайшие 2,5 года делец проведёт в колонии строгого режима за свою халатность.
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