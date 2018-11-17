2018-11-17T14:05:42+03:00
Происшествия

Житель Махачкалы ответит за чемодан с наркотиками

Ему грозит от 3 до 10 лет колонии
Андрей ЗОБОВ
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Житель Махачкалы предстанет перед судом за транспортировку крупной партии гашиша из Санкт-Петербурга в чемодане. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообищли в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Установлено, что в июне 2018 года подозреваемый за 90 тысяч рублей купил крупную партию наркотиков у своего приятеля в северной столице. 487,5 граммов гашиша, спресованного в пять кусков, продавец спрятал в чемодане. Мужчина отдал его ничего не подозревающему водителю автобуса «Санкт Петербург — Махачкала», попросив доставить покупателю в Махачкалу.

Однако правоохранители узнали об этом и задержали покупателя, когда он пришёл на автовокзал за чемоданом. Против него возбудили уголовное дело за незаконное приобретение наркотиков. Собранные доказательсва убедили прокурора вынести обвинительный вердикт, после чего дело передали в Советский райсуд Махачкалы.

Если вину подозреваемого докажут,ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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