2018-11-17T14:52:25+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в аварии с «КамАЗом» в Кабардино-Балкарии

Сотрудники Госавтоинспекции работают над выяснением причин ДТП
Андрей ЗОБОВ
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В Кабардино-Балкарии «Лада Приора» с четырьмя пассажирами врезалась в «КамАЗ». Все пассажиры машины оказались в больнице.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МЧС по региону, авария произошла около на 462-м километре федеральной автодороги Р-217, неподалёку от Нартана. Обстоятельства и причины аварии в МЧС не комментируют.

В результате аварии все пассажиры «Приоры» попали в больницу. Состояние находившихся на заднем сидении оценивается как среднее, а вот водитель и ещё один пассажир получили крайне тяжёлые трамы.

В главном управлении МВД по КБР сообщили, что дорожные полицейские и следователи работают над установлением обстоятельств и причин аварии.

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