Четыре человека пострадали в аварии с «КамАЗом» в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии «Лада Приора» с четырьмя пассажирами врезалась в «КамАЗ». Все пассажиры машины оказались в больнице.
Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МЧС по региону, авария произошла около на 462-м километре федеральной автодороги Р-217, неподалёку от Нартана. Обстоятельства и причины аварии в МЧС не комментируют.
В результате аварии все пассажиры «Приоры» попали в больницу. Состояние находившихся на заднем сидении оценивается как среднее, а вот водитель и ещё один пассажир получили крайне тяжёлые трамы.
В главном управлении МВД по КБР сообщили, что дорожные полицейские и следователи работают над установлением обстоятельств и причин аварии.
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