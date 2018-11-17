Два сотрудника автозаправки в Махачкале задохнулись угарным газом

СЕГОДНЯ 15:35 2018-11-17T15:35:48+03:00

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В субботу на одной из автозаправочных станций в столице Дагестана два человека смертельно отравились угарным газом. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщила представитель республиканского Минздрава Залина Муртазалиева.

— Сотрудников «Скорой» вызвали на место происшествия, на АЗС рядом с торговым домом «Киргу». К моменту прибытия двое сотрудников не подавали никаких признаков жизни, врачам оставалось констатировать смерть, — рассказала собеседница.

Позже медики установили, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Выяснением обстоятельств и причин трагедии занимаются полицейские и следователи.