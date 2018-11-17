Родители 5-летней ставропольчанки просят спасти дочь от комы

СЕГОДНЯ 18:34 2018-11-17T18:34:26+03:00

Родители больной девочки не могут оплатить дорогостоящее лечение Фото: Из личного архива

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Родители ставропольчанки Маши Фоменко просят о помощи — их 5-летняя дочь с детства больна редчайшим генетическим заболеванием. С каждым днём оно прогрессирует, и без лечения девочке грозит атрофия мозга, асфиксия и смерть от удушья.

У Маши нейрональный цероидный липофусциноз второго типа. Поначалу болезнь почти не проявляла себя, и девочка росла нормально. Однако с течением времени она стала прогрессировать. Сейчас, без лечения, девочка может перестать ходить, разговаривать, видеть, принимать пищу, а после впасть в кому.

Годовой курс лечения для несчастной стоит порядка 702 тысяч долларов, лекарство от редкой болезни выпускается лишь в США. Поэтому родители просят всех неравнодушных о помощи. Потому что спасти Машу может лишь людская доброта.

Реквизиты для помощи: карта Сбербанка 5469600019903400, принадлежит маме, Яне Витальевне, она привязана к номеру +7–968–267–43–28. Карта отца маленькой Маши, Николая Николаевича: 4276860021176397. Номер связанного телефона: +7–968–267–43–29.