Экс-министру здравоохранения Дагестана продлили срок ареста

СЕГОДНЯ 08:52 2018-11-18T11:51:00+03:00

Танка Ибрагимов просидит под стражей до 7 февраля 2019 года

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Верховный суд Дагестана поддержал Кировский районный суд Махачкалы и оставил решение о продлении срока ареста бывшему министру здравоохранения в силе.

Как рассказали "КП" в пресс-службе ведомства, Танка Ибрагимов пробудет под стражей еще три месяца до 7 февраля 2019 года.

- Верховный суд республики, указав, что выводы суда первой инстанции о невозможности избрания в отношении обвиняемого меры пресечения, не связанной с лишением свободы надлежащим образом мотивированы и обоснованы, апелляционным постановлением от 15 ноября 2018 года оставил избранную в отношении обвиняемого меру пресечения в силе, - сказали в суде.

Экс-главу минздрава РД подозревают в хищении 71 млн рублей. Деньги выделяли на лекарства. Задержали чиновника еще летом в его доме.