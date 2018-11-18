2018-11-18T09:52:05+03:00
Происшествия

Ставрополец сгорел вместе с домом

Вероятнее всего, из-за неосторожного курения
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае при тушении дома в селе Александровском спасатели нашли тело мужчины.

Фото: ГУ МЧС по СК

Фото: ГУ МЧС по СК

Как рассказали "КП" в региональном МЧС, пожар произошел вчера вечером. Причиной трагедии предварительно называют неосторожное курение.

- Устанавливается точная причина пожара, причина смерти и материальный ущерб, - добавили в ведомстве.

Напомним, аналогичный случай произошел в Ставрополе пару дней назад.

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