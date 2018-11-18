Ставрополец сгорел вместе с домом
Вероятнее всего, из-за неосторожного курения
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В Ставропольском крае при тушении дома в селе Александровском спасатели нашли тело мужчины.
Фото: ГУ МЧС по СК
Как рассказали "КП" в региональном МЧС, пожар произошел вчера вечером. Причиной трагедии предварительно называют неосторожное курение.
- Устанавливается точная причина пожара, причина смерти и материальный ущерб, - добавили в ведомстве.
Напомним, аналогичный случай произошел в Ставрополе пару дней назад.