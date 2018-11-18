После самоподрыва в Чечне завели уголовное дело
По статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"
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В Чечне после вчерашнего самоподрыва 25-летней Карины Спиридоновой из Адыгеи завели уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Об этом "КП" сообщили в республиканском Следкоме.
Напомним, инцидент произошел у 21 КПП в Старопромысловском районе Грозного в субботу.
Полицейские попросили у подозрительной девушки документы, но она рванула к посту. Прогремели предупредительные выстрелы. Не добежав до КПП, смертница подорвала себя. К счастью, никто не пострадал.