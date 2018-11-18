После убийства росгвардеца в Махачкале СК завел дело

СЕГОДНЯ 14:22 2018-11-18T14:34:52+03:00

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В Махачкале завели уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия" после гибели лейтенанта спецподразделения Росгвардии Дагестана. Об этом сообщают на официальном сайте республиканского СУ Следственного комитета РФ.

Уточняется, что сотрудник получил смертельное ранение в голову, но успел ранить убийцу.

Как рассказали "КП" в управлении Росгвардии по РД, парню было 26 лет. Он пытался остановить драку между гостями караоке Best.

Предварительно следователи сообщают, что убить росгвардейца мог чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мочиев - его с ранением прооперировали. Но есть версия о причастности к преступлению другого чемпиона мира уже по боевому самбо Магомеда Якубова и его брата Хаскила.

- Ведется расследование. Полиция опрашивает свидетелей и изучает пленку с камер наружного наблюдения, - говорят в следкоме.