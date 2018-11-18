В Северной Осетии бухгалтер лицея подозревается в краже миллиона

СЕГОДНЯ 17:50 2018-11-18T17:51:02+03:00

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В Северной Осетии под следствие попала уже бывшая бухгалтер Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Республиканский физико-математический лицей - интернат». Ранее судимая 55-летняя женщина, по версии следователей, пользуясь положением, украла у лицея миллион рублей.

Как рассказали "КП" в пресс-службе правоохранительного ведомства, деньги она присваивала частями с 16 апреля по 15 августа 2018 года.

- На банковскую карту учреждения были перечислены денежные средства на сумму свыше 3,8 млн рублей для выдачи заработной платы и на хозяйственные нужды, - сказали в следственном комитете республики. - Из указанной суммы она присвоила 1 млн рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Иристонским межрайонным следственным отделом по городу Владикавказу заведено дело по статье "присвоение или растрата".