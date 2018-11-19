2018-11-19T10:43:29+03:00
Общество

Энергетики «Дагестанской сетевой компании» оперативно отреагировали на камнепад в горных районах республики

Неотложные работы планируется завершить в ближайшие часы
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Камнепад, прошедший накануне в горных районах Дагестана, а также повышенная нагрузка на сети в условиях похолодания при отсутствии здесь централизованного отопления стали причиной неотложных ремонтных работ на линии электропередачи 110 кВ «Шамильское - Анцух».

18 ноября в 20.06 энергетики управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания» (входит в ГК «Россети») оперативно отключили по неотложной заявке ЛЭП 110 кВ «Шамильское - Анцух» с отпайкой на подстанцию 110 кВ «Гидатль». Причина - неполнофазный режим работы.

По предварительной информации, причиной отключения одной фазы стал камнепад, в связи с чем возникли нагрузки на оставшиеся в работе две фазы, что привело к снижению напряжения в домах потребителей. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, для предотвращения угрозы выхода из строя дорогостоящего энергооборудования сетевой компании и электрооборудования в домах потребителей специалистами АО «Дагестанская сетевая компания» было принято решение об отключении в ручном режиме ВЛ 110 кВ «Шамильское - Анцух».

В настоящее время отключенная мощность составляет 13 МВт. Обесточено 250 трансформаторных пунктов, возможно временное отключение от электроснабжения части потребителей Тляратинского, Цунтинского, Шамильского районов и Бежтинского участка. На участке задействовано две бригады энергетиков с привлечением четырех единиц спецтехники. Проведение работ находится на контроле у управляющего директора «Дагестанской сетевой компании» Муртазали Гитинасулова.

К 12.00 неотложные мероприятия планируется завершить, линия электропередачи будет введена в работу, электроснабжение потребителей восстановлено.

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