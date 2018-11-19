Ставрополец 10 лет держал в тайне убийство друга

СЕГОДНЯ 11:03 2018-11-19T11:04:41+03:00

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В Ставропольском крае раскрыли убийство 10-летней давности. В 2007 году в Нефтекумском горокруге мужчина в соре ударил друга молотком по голове. Удар оказался смертельным. Тело убийца закопал в подсобке у себя дома.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД СК, родственников у потерпевшего не было, поэтому его и не искали. Почти 10 лет преступник хранил в секрете страшное деяние.

- При проведении оперативных мероприятий мужчина был задержан на территории Курского района и доставлен в Нефтекумский отдел полиции, - сказали в ведомстве. - Гражданин сознался в содеянном и рассказал оперативникам, где спрятал тело погибшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/678385" frameborder="0"></iframe> Преступление на Ставрополье: Убил, закопал, признался через 10 лет.

Уголовное дело по статье "убийство" с обвинительным заключением передали в суд на рассмотрение.