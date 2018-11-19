На Ставрополье снизился уровень суицидов

СЕГОДНЯ 11:58 2018-11-19T11:59:11+03:00

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В Ставрополе 15 ноября прошла конференция с международным участием «Предупреждение и сопровождение суицидального поведения: действующие системы и эффективность».

Специалисты Ставрополя и Ставангера (Норвегия) обсудили реализованный опыт программ по предотвращению суицидов. На следующий день обсуждение проблем в области психиатрии продолжилось в формате семинаров и мастер-классов. Перед психологами, психотерапевтами, психиатрами и социальными работниками выступили ученые и врачи Ставрополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и Ставангера.

Форум прошел на базе Ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической больницы № 1. Средний уровень суицидов в мире, по данным ВОЗ, около 16 человек на 100 тысяч. В год в мире около 800 тысяч людей кончают жизнь самоубийством. Самые уязвимые - молодые люди 15 - 29 лет, в этой возрастной категории самоубийства вышли на 2-е место среди причин смерти после ДТП.

В России 2000-х годов на 100 тысяч человек приходилось около 30 - 35 суицидов, в нынешнем году - 18, и есть все предпосылки к еще большему снижению. Как и в России, так и в Норвегии чаще всего суицидальные попытки приводят к смерти мужчин. Ставрополье относится к регионам с очень низким уровнем суицидов. По словам главврача больницы, кандидата медицинских наук Олега Боева, успехов удается достигать только благодаря комплексной профилактической работе. Для сравнения: самый высокий показатель в регионе в КЧР - 9,6, на второй позиции - Ставрополье (8,8), на третьей - КБР (5,5). В остальных республиках СКФО показатель значительно ниже.

- В последние два года мы активно развиваем структуру помощи людям, ранее совершившим суицидальные попытки, они - в группе риска из-за развития стереотипа действий и возможности рецидива. Ставрополье - один из первых регионов России, в котором внедрена регистрация таких людей, - сказал Боев.

Ян-Олав Йоханссен, профессор психиатрии, директор по научным исследованиям психиатрического отделения Ставангерской университетской больницы, отметил, что в Норвегии также делают упор на работу с людьми, совершившими суицидальные попытки. Но, кроме этого, очень важно информирование общества в целом, девиз профилактической работы в этой стране: «Говоря о попытках суицидов, ты можешь спасти чью-то жизнь».

Чтобы сделать помощь еще более качественной и доступной, со следующего года на базе краевой психбольницы будут проводить телеметрические консультации с экспертами. Для этого врачи больницы будут связываться по специальным каналам связи со специалистами других медицинских учреждений, пересылать документы, общаться. Об этом сообщили Олег Боев и Вадим Скрипов, представитель Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева (Санкт-Петербург).