Ессентукские «моржи» открывают сезон

СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-19T12:37:34+03:00

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Руководитель клуба любителей ЗОЖ Ессентуков Виктор Басурин напомнил правила закаливания, вхождения в сезон зимнего плавания, моржевания.

- Многие бывалые моржи обычно говорят о поразительном чувстве эмоциональной легкости, повышенном настроении, сопутствующем холодовым нагрузкам, - говорит Виктор Тимофеевич. - Однако, если человек не подготовлен и чувство страха перевешивает над другими эмоциями, то впечатления будут негативными. Поэтому важно подготовить человека, рассказать ему о том, что он будет чувствовать при погружении в холодную воду.

В декабре на ессентукском озере пройдут сразу четыре тематических заплыва моржей. 1 декабря клуб «Любителей ЗОЖ» проведет заплыв, посвященный Дню инвалидов «Неограниченные возможности». В самом клубе немало людей с инвалидностью, но они не считают это основанием для неполноценной жизни. Все члены клубного формирования активно занимаются спортом и закаливаются, передавая свой опыт молодому поколению.

9 декабря ессентукские моржи отметят День героев Отечества, растянув на берегу семиметровую георгиевскую ленту. Свою историю этот праздник ведет еще с XVIII века, когда императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

12 декабря состоится еще один заплыв, на этот раз с флагами Российской Федерации. Он будет посвящен Дню конституции России. В этом году отмечается 25-летие принятия этого документа, экземпляры которого получат активисты клуба ЗОЖ.

30 декабря последний в этом году заплыв, с обменом подарками и самыми искренними пожеланиями с наступающим праздником, проведут на пирсе городского озера моржи. Но попрощаются они ненадолго - только до 1 января, когда откроют Новый год очередным вхождением в ледяную воду.