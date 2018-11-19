2018-11-19T15:41:31+03:00
Происшествия

На Ставрополье врачи торговали инвалидностью

За 20 тыс рублей здоровый человек покупал нужную для оформления пенсии справку
Евгения СОКОРЕВА
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В Новоалександровском районе Ставропольского края на торговле инвалидностью попалось руководство ставропольского филиала Главного бюро МСЭ № 17. Вместе с врачом по медико-социальной экспертизе глава учреждения за 20 тысяч рублей ставила подписи и печать в нужных актах. На взятках они заработали 136 тыс рублей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по СК, сейчас следователи выясняют только ли этой противозаконной деятельностью промышляли в учреждении.

Напомним, в 2016 году за выписывание липовых справок по инвалидности на 3,5 года посадили главу регионального филиала Главного бюро МСЭ №1 Сильву Грудневу. Из-за нее федеральный бюджет потерял почти миллиард рублей.

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