Каждый пятый автобус на Ставрополье работает с нарушениями

СЕГОДНЯ 16:09 2018-11-19T16:36:54+03:00

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За минувшую неделю сотрудники ГИБДД выявили свыше 250 нарушений. Об этом “Комсомольской правде на Северном Кавказе” рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

С 12 октября в регионе проводится всероссийский рейд “Автобус”. Сотрудники ГАИ проверяют, в каких условиях перевозят пассажиров. Они работают на федеральных автострадах, региональных дорогах и автовокзалах.

В ходе операции инспекторы остановили 1318 водителей и составили 250 протоколов об административных правонарушениях. Так, за неработающие фары оштрафовали 25 водителей, шесть транспортов ездили с неисправленными колесами. Четыре человека нарушили режим труда и отдыха, а 33 водителя когда-то нелегально меняли конструкцию своего транспорта.

Также сообщали, что в Пятигорске, около рынка “Лира”, сотрудники составили сто протоколов за три часа. Упоминалось, что в двух маршрутках была неисправной рулевая система, это грозит нарушителям уголовной статьей.