2018-11-19T17:44:29+03:00
Общество

Минспорта России прилетел в Железноводск

Павел Колобков осмотрел здание для будущей школы олимпийского резерва
Евгения СОКОРЕВА
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Павел КолобковПавел Колобков
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В Ставропольский край прилетел министр спорта России Павел Колобков. Визит связан с возможным открытием школы олимпийского резерва в Железноводске у стадиона "Спартак".

Это будет филиал кисловодского спортивного заведения с легкоатлетическим стадионом, стадионом для длинных метаний, скалодром, роллердром, площадкой для гимнастики и наклонной беговой дорожкой. Тренажерный зал, раздевалки и душевые разместят в пустующем 3 года корпусе бывшего филиала Южного федерального университета.

- Состояние здания спорное, - отметил глава Минспорта РФ. - Нужен капремонт.

Рассчитана школа олимпийского резерва на подготовку к соревнованиям 60 спортсменов, включая членов сборной России по олимпийским видам спорта.

Потом министр заехал в Кисловодск, провел совещание по вопросам развития в городе тренировочной базы и оценил уже посроенные спортобъекты.

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