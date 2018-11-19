Минспорта России прилетел в Железноводск

СЕГОДНЯ 17:43 2018-11-19T17:44:29+03:00

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В Ставропольский край прилетел министр спорта России Павел Колобков. Визит связан с возможным открытием школы олимпийского резерва в Железноводске у стадиона "Спартак".

Это будет филиал кисловодского спортивного заведения с легкоатлетическим стадионом, стадионом для длинных метаний, скалодром, роллердром, площадкой для гимнастики и наклонной беговой дорожкой. Тренажерный зал, раздевалки и душевые разместят в пустующем 3 года корпусе бывшего филиала Южного федерального университета.

- Состояние здания спорное, - отметил глава Минспорта РФ. - Нужен капремонт.

Рассчитана школа олимпийского резерва на подготовку к соревнованиям 60 спортсменов, включая членов сборной России по олимпийским видам спорта.

Потом министр заехал в Кисловодск, провел совещание по вопросам развития в городе тренировочной базы и оценил уже посроенные спортобъекты.