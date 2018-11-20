Под Ставрополем пьяный водитель сбил двух школьников
В Шпаковском районе Ставропольского края пьяный водитель сбил двух школьников-пешеходов, дети госпитализированы. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.
- Вечером 19 ноября водитель "Лады Калина" ехал по улице Ленина села Пелагиада, он не справился с управлением, выехал на встречную и наехал на пешеходов, которые шли по краю проезжей части, - говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, 12-летние школьники с серьезными травмами доставлены в реанимацию больницы Ставрополя. За рулем автомобиля находился 64-летний местный житель, у которого был пьян. Кроме того, за последние два года мужчина неоднократно превышал скорость. По данному факту был составлен протокол. Теперь водителю грозит лишение прав, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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