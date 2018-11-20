2018-11-20T08:23:43+03:00
Происшествия

Под Ставрополем пьяный водитель сбил двух школьников

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Шпаковском районе Ставропольского края пьяный водитель сбил двух школьников-пешеходов, дети госпитализированы. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

- Вечером 19 ноября водитель "Лады Калина" ехал по улице Ленина села Пелагиада, он не справился с управлением, выехал на встречную и наехал на пешеходов, которые шли по краю проезжей части, - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, 12-летние школьники с серьезными травмами доставлены в реанимацию больницы Ставрополя. За рулем автомобиля находился 64-летний местный житель, у которого был пьян. Кроме того, за последние два года мужчина неоднократно превышал скорость. По данному факту был составлен протокол. Теперь водителю грозит лишение прав, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Минспорта России прилетел в Железноводск
В Ессентуках экологи-детсадовцы организовали выставку
Каждый пятый автобус на Ставрополье работает с нарушениями
На Ставрополье врачи торговали инвалидностью
Ставрополец наказан за нацистское приветствие у памятника погибшим советским воинам
Ессентукские «моржи» открывают сезон
На Ставрополье снизился уровень суицидов
Ставрополец 10 лет держал в тайне убийство друга
Энергетики «Дагестанской сетевой компании» оперативно отреагировали на камнепад в горных районах республики
На границе Грузии и России застряли 450 грузовиков
В Чечне подросток умер после двух вызовов "Скорой помощи"
В Северной Осетии бухгалтер лицея подозревается в краже миллиона
Ставрополец продал машину, взятую в рассрочку у друга
В Невинномысске провели турнир ММА
После убийства росгвардеца в Махачкале СК завел дело
После самоподрыва в Чечне завели уголовное дело
В Кабардино-Балкарии при аварии с "КамАЗом" погибли три человека
Ставрополец сгорел вместе с домом
Экс-министру здравоохранения Дагестана продлили срок ареста
В Ингушетии виновника смертельного ДТП склонили к явке с повинной
Родители 5-летней ставропольчанки просят спасти дочь от комы
Два сотрудника автозаправки в Махачкале задохнулись угарным газом
Четыре человека пострадали в аварии с «КамАЗом» в Кабардино-Балкарии
Житель Махачкалы ответит за чемодан с наркотиками
На Ставрополье осудили предпринимателя, чья халатность привела к смерти 8-летней девочки
В Кабардино-Балкарии выяснили причину взрыва с тремя пострадавшими