В Ингушетии произошло землетрясение

СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-20T09:55:22+03:00

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 в одном из населенных пунктов Ингушетии, пострадавших нет. Об этом сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

В 23:10 19 ноября произошли толчки. По данным оперативного дежурного Геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 22:57 мск магнитудой 4,3, на глубине19 км, - уточнили в пресс-службе ведомства.

По словам представителя ведомства, эпицентр землетрясения находился в 2,5 км юго-восточнее от города Карабулак. Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. Землетрясение ощутили некоторые жители республикию.