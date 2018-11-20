Следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденной в кисловодской больнице

СЕГОДНЯ 10:04 2018-11-20T10:05:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в одной из социальных сетей появилась информация о смерти в кисловодской городской больнице двухнедельного ребенка по вине врачей. Следователи начали проверку опубликованных в интернете сведений.

- К настоящему времени установлено, что действительно 16 ноября этого года в Кисловодской городской детской больнице при оказании медицинской помощи скончалась трехнедельная девочка, - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. - По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила от внутриутробной инфекции.

Во время проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям врачей больницы. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые проверки, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.