На Ставрополье поймали вора дорожных знаков
Им оказался 46-летний житель Грушевского
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Восемь дорожных знаков пропали на одной из дорог регионального значения в Александровском районе Ставропольского края. Как выяснили полицейские, их украл 46-летний житель села Грушевского.
"Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД СК рассказали, что в отделении полиции он во всем сознался. Все дорожные знаки нашли в его доме.
- Их мужчина собирался сдать в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратить на личные нужды, - добавили в ведомстве.
Заведено уголовное дело по статье "кража".