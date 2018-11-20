На Ставрополье поймали вора дорожных знаков

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-20T10:38:24+03:00

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Восемь дорожных знаков пропали на одной из дорог регионального значения в Александровском районе Ставропольского края. Как выяснили полицейские, их украл 46-летний житель села Грушевского.

"Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД СК рассказали, что в отделении полиции он во всем сознался. Все дорожные знаки нашли в его доме.

- Их мужчина собирался сдать в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратить на личные нужды, - добавили в ведомстве.

Заведено уголовное дело по статье "кража".