Емельяненко, Нурмагомедов и Макгрегор приедут в Дагестан

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-20T11:47:18+03:00

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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, участник лиги Bellator Фёдор Емельяненко и ирландская звезда UFC Конор Макгрегор приедут в Дагестан. Спортсмены станет поётными гостями на чемпионате мира по боевому самбо. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации боевого самбо.

— Мы хотим, чтобы этот чемпионат мира стал лучшим в истории соревнований. Это наша главная цель и задача. Для этого мы пригласим в республику лучших самбистов, звёзд различных боевых искусств. Украшением турнира должны стать несколько боёв по правлам MMA с участием звёзд. Поэтому на чемпионат мира приглашены Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко и многие другие, — сообщил собеседник.

Чемпионат мира по боевому самбо состоится 15 декабря. Место проведения — Дворец спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске. Ранее сообщалось, что на турнир также пригласили ирландца Конора Макгрегора.