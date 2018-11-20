На Ставрополье майор полиции попался на торговле тяжёлыми наркотиками

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-20T12:48:46+03:00

Подозреваемый пытался скрыться, но его задержали и арестовали

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В Минеральных Водах сотрудники ФСБ задержали майора полиции, торговавшего тяжёлыми наркотиками. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщил источник в силовых структурах региона.

— В период с 9 апреля по 3 мая текущего года майор угрозыска МВД России по Минераловодскому району Дмитрий Янаков попался на сбыте тяжёлых наркотиков. Он продал три партии вещества N-метилэфидрон, массой 0,098, 0,928 и 0,869 грамма, — рассказал собеседник.

Узнав о доследственной проверке, полицейский попытался скрыться от ФСБ. Его объявили в федеральный розыск и 9 ноября задержали в одном из населённых пунктов на КМВ. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Если вина оперуполномоченного будет доказана, ему грозит от 10 до 20 лет колонии.