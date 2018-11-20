На Ставрополье трое мужчин насмерть отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 14:15 2018-11-20T14:15:51+03:00

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Нарушение правил эксплуатации газового оборудования, по предварительным данным, могло стать причиной гибели трех человек в Левокумском районе Ставропольского края, сообщает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Ставрополь".

- В поселке Ленинский Левокумского района в результате неправильной эксплуатации газовой отопительной печи погибли двое мужчин 55-ти лет и мужчина 57-ми лет. Прибывшая на место происшествия аварийая бригада установила, что газовая отопительная печь использовалась с нарушением, - уточнили в ведомстве.

Пресс-служба уточняет, что дымоход газового прибора был закрыт заслонкой. Кроме того, в помещении была высокая концентрация угарного газа. В пресс-релизе отмечается, что с начала года в Ставропольском крае зафиксировано 27 несчастных случаях, связанных с нарушением правил использования газа в быту. Из-за угарного газа погибли 11 человек.