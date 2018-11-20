Брату экс-главы Дагестана продлили срок ареста

СЕГОДНЯ 15:26 2018-11-20T15:28:18+03:00

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Советский районный суд Махачкалы продлил срок ареста брату бывшего главы Дагестана.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ведомства, Абдулатипов Раджаб Гаджимурадович просидит в СИЗО до 25 февраля 2019 года.

Напомним, задержали депутата Народного собрания республики в конце сентября этого года. Его подозревают в участии в преступном сообществе по раздаче инвалидности.

Раджаба Абдулатипова уже задерживали по подозрению в торговле загранпаспортами еще в 2010 году. Но тогда вину чиновника не доказали.