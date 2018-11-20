СЕГОДНЯ 16:38 2018-11-20T16:40:27+03:00

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Сбербанк на Ставрополье тестирует новый формат взаимодействия с клиентами и партнерами - платежный банковский агент. В этом проекте клиенты могут снять наличные с банковских карт в магазинах, расположенных в сельской местности.

Первым адресом стал один из магазинов в пос. Цимлянский. Клиент банка может снять от 100 до 3000 рублей в сутки на отдельном терминале, с помощью которого также оплачиваются покупки. Операция по снятию наличных осуществляется только с дебетовой карты Сбербанка. При этом не обязательно совершать покупку в данной торговой точке.

- Данная программа призвана повысить доступность финансовых услуг на селе, - говорит управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Алексей Чванов. - До конца года планируется подобный сервис запустить в с. Донском. Мы внимательно анализируем результаты «пилота», изучаем обратную связь от наших клиентов, насколько данная услуга окажется удобной и востребованной жителями края. Но уже есть информация от целого ряда наших партнеров о том, что им было бы интересно реализовать такой сервис, так как он позволяет увеличить клиентопоток, а следовательно, и прибыль предпринимателей.

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